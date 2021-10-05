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Таліби відновили видачу паспортів Афганістану з колишньою назвою країни

Таліби відновили видачу паспортів Афганістану з колишньою назвою країни

Київ • УНН

 • 21035 перегляди

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Радикальний рух “Талібан” відновив у вівторок видачу афганських паспортів і посвідчень особи. Як заявив на прес-конференції призначений радикалами прес-секретар МВС країни Саїд Хості, поки що на документах вказуватиметься колишня назва країни, тобто Ісламська Республіка Афганістан, хоча самі таліби в офіційній документації вже використовують “Ісламський емірат Афганістан”, пише УНН з посиланням на місцевий телеканал Tolo News.

Деталі

“В даний час нові паспорти будуть видаватися з колишньою назвою країни — Ісламська Республіка Афганістан”, — наводить його слова афганський телеканал Tolo News.

“У нас вже готові близько мільйона документів. Зараз у Кабулі посвідчення особи отримають 25 тис. осіб, потім їхня видача відновиться у регіонах, — розповів глава Генерального управління з питань видачі паспортів при МВС Афганістану Алам Гуль Хаккані. — Якщо колишнє керівництво країни видавало не більше 3 тис. паспортів в день, то ми будемо видавати по 6 тис.”

Крім цього, представники відомства підкреслили, що “усі співробітниці управління, зокрема працівниці паспортних столів, запрошені до відновлення своєї трудової діяльності”. Разом з тим таліби пообіцяли, що найближчим часом розрахуються з боргами по зарплаті з усіма працівниками та робітницями, які її не отримували останні три місяці.

Раніше

У понеділок тимчасовий афганський кабмін видав розпорядження МВС про відновлення процесу видачі паспортів і електронних посвідчень особи, який був припинений з другої половини серпня, що викликало серію протестів у декількох містах країни.

25 вересня заступник міністра інформації та культури в тимчасовому уряді Забіхула Муджахід заявив, що всі паспорти, отримані громадянами Афганістану при колишньому режимі, залишаться дійсними, проте зазначив, що незабаром будуть видаватися документи нового зразка із зазначенням “Ісламського емірату Афганістан”.

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