Таліби відновили видачу паспортів Афганістану з колишньою назвою країни

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“В даний час нові паспорти будуть видаватися з колишньою назвою країни — Ісламська Республіка Афганістан”, — наводить його слова афганський телеканал Tolo News.

“У нас вже готові близько мільйона документів. Зараз у Кабулі посвідчення особи отримають 25 тис. осіб, потім їхня видача відновиться у регіонах, — розповів глава Генерального управління з питань видачі паспортів при МВС Афганістану Алам Гуль Хаккані. — Якщо колишнє керівництво країни видавало не більше 3 тис. паспортів в день, то ми будемо видавати по 6 тис.”

Крім цього, представники відомства підкреслили, що “усі співробітниці управління, зокрема працівниці паспортних столів, запрошені до відновлення своєї трудової діяльності”. Разом з тим таліби пообіцяли, що найближчим часом розрахуються з боргами по зарплаті з усіма працівниками та робітницями, які її не отримували останні три місяці.

Раніше

У понеділок тимчасовий афганський кабмін видав розпорядження МВС про відновлення процесу видачі паспортів і електронних посвідчень особи, який був припинений з другої половини серпня, що викликало серію протестів у декількох містах країни.

25 вересня заступник міністра інформації та культури в тимчасовому уряді Забіхула Муджахід заявив, що всі паспорти, отримані громадянами Афганістану при колишньому режимі, залишаться дійсними, проте зазначив, що незабаром будуть видаватися документи нового зразка із зазначенням “Ісламського емірату Афганістан”.