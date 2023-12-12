"Такой вопрос не стоит": Умеров опроверг слухи о возможном увольнении Залужного

Эксклюзив
Возврат реального НДС за фиктивный экспорт: аналитик озвучил схемы Гетманцева, за которые им должны заинтересоваться правоохранители
  •  82058 просмотра

Возврат реального НДС за фиктивный экспорт: аналитик озвучил схемы Гетманцева, за которые им должны заинтересоваться правоохранители

Эксклюзив
Хакерская атака на Киевстар: специалисты Госспецсвязи расследуют инцидент
  •  87141 просмотра

Хакерская атака на Киевстар: специалисты Госспецсвязи расследуют инцидент

Эксклюзив
Из-за загруженности рассмотрение жалобы на действия судей ВС по делу Шепелева может затянуться на месяцы, однако шанс на законное решение есть - ЦПК
  •  66407 просмотра

Из-за загруженности рассмотрение жалобы на действия судей ВС по делу Шепелева может затянуться на месяцы, однако шанс на законное решение есть - ЦПК

Эксклюзив
Эксперт: украинское законодательство недружественно к инвесторам и акционерам
  •  119103 просмотра

Эксперт: украинское законодательство недружественно к инвесторам и акционерам

Эксклюзив
Три роковые ошибки. Стало известно, на какие нарушения судей Верховного Суда пожаловалась прокурор по делу экс-депутата - агента фсб Шепелева
  •  98133 просмотра

Три роковые ошибки. Стало известно, на какие нарушения судей Верховного Суда пожаловалась прокурор по делу экс-депутата - агента фсб Шепелева

Эксклюзив
Старая схема за новой вывеской: как в Винницкой области фирмы, фигурирующие в уголовных делах, продолжают осваивать бюджетные средства
  •  108185 просмотра

Старая схема за новой вывеской: как в Винницкой области фирмы, фигурирующие в уголовных делах, продолжают осваивать бюджетные средства

Эксклюзив
Если непосредственно будут участвовать производители, то цена будет ниже - "Укрцукор" об идее Минобороны проводить тендеры на питание без посредников
  •  124236 просмотра

Если непосредственно будут участвовать производители, то цена будет ниже - "Укрцукор" об идее Минобороны проводить тендеры на питание без посредников

Эксклюзив
Чтобы у международных партнеров не возникало сомнений, что Украина - правовое государство, ВСП и НАБУ должны проверить судей Верховного суда по делу агента фсб Шепелева - эксперт
11 декабря  •  208228 просмотра

Чтобы у международных партнеров не возникало сомнений, что Украина - правовое государство, ВСП и НАБУ должны проверить судей Верховного суда по делу агента фсб Шепелева - эксперт

Эксклюзив
Эксперт рассказал, влияет ли на стоимость проезда в маршрутках закрытие нескольких станций метро Киева
11 декабря  •  202909 просмотра

Эксперт рассказал, влияет ли на стоимость проезда в маршрутках закрытие нескольких станций метро Киева

Эксклюзив
Меркурий снова будет ретроградным: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 – 17 декабря
11 декабря  •  194691 просмотра

Меркурий снова будет ретроградным: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 – 17 декабря

Эксклюзив
Какие специалисты наиболее востребованы на рынке труда: ответ эксперта
11 декабря  •  191086 просмотра

Какие специалисты наиболее востребованы на рынке труда: ответ эксперта

Эксклюзив
На повреждение тоннеля метро в Киеве могло повлиять строительство ТРЦ Ocean Plaza
9 декабря  •  275945 просмотра

На повреждение тоннеля метро в Киеве могло повлиять строительство ТРЦ Ocean Plaza

Эксклюзив
Эксперт: доля государства в банковском секторе Украины более 60% - нонсенс
8 декабря  •  285223 просмотра

Эксперт: доля государства в банковском секторе Украины более 60% - нонсенс

Эксклюзив
В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными
8 декабря  •  239964 просмотра

В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными

Эксклюзив
И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции
8 декабря  •  212133 просмотра

И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
Один погибший, четверо раненых в Херсонской области в результате российских атак

Один погибший, четверо раненых в Херсонской области в результате российских атак

  •  168550 просмотра
Киевстар подтвердил сбой в работе сети

Киевстар подтвердил сбой в работе сети

  •  159106 просмотра
Норвежское судно Strinda попало под ракетный обстрел в Красном море

Норвежское судно Strinda попало под ракетный обстрел в Красном море

  •  147572 просмотра
Ситуация с Киевстаром: источники заявляют об обысках в компании

Ситуация с Киевстаром: источники заявляют об обысках в компании

  •  142307 просмотра
Украинские военные сбили вражеский беспилотник на Днепропетровщине

Украинские военные сбили вражеский беспилотник на Днепропетровщине

  •  133553 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
takoi-vopros-ne-stoit-umerov-oproverg-slukhi-o-vozmozhnom-uvolnenii-zaluzhnogo

"Такой вопрос не стоит": Умеров опроверг слухи о возможном увольнении Залужного

Киев  •  УНН

12 декабрь 2023, 18:17  •  20410 просмотра

Read in English

Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что отставка Главнокомандующего Валерия Залужного не рассматривается. Умеров заверил, что о любых изменениях в командовании будет сообщено открыто.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что сейчас вопрос о возможной отставке главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного не обсуждается. Об этом глава оборонного ведомства рассказал во время во время совместной пресс-конференции с латвийским коллегой Андрисом Спрудсом, передает УНН.

Детали

Министр в ответ на вопрос журналистов о, вероятном, увольнении высшего военного руководства напомнил, что в военной компоненте всегда бывают изменения, а в военном руководстве всегда есть переходные вещи.

В то же время он заверил, что отставка главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного или командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева пока не обсуждается.

В этом плане вопрос такой не стоит. Я знаю, его расшатывают и внутренне, и внешне... Мы всегда шутим над этим вопросом с Валерием Федоровичем. Говорю: "А в этот раз кто увольняет тебя?" То есть в этом плане я всегда открыт: если есть такие вопросы, буду сообщать немедленно. Таких вопросов нет. Были переходные по некоторым командующим

- заявил Умеров журналистам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Конфликта не существует: Подоляк отверг заявления о спорах между Зеленским и Залужным

Он напомнил, что сегодня вместе с Залужным приветствовал украинских военных на восточном направлении. Умеров подчеркнул, что если вопросы об отставке возникнут "он выйдет с этим вопросом и расскажет о ситуации".

Все, что нужно для победы - мы делаем

 - заверил Умеров.

Напомним

В начале месяца Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в статье в The Economist заявил, что угроза перехода к позиционной войне - это серьезный вызов для Украины, и что затягивание выгодно противнику, поскольку позволит ему восстанавливать и наращивать свой военный потенциал. Залужный также назвал пять приоритетов для того, чтобы победить рф.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:"При всем уважении к генералу Залужному и ко всем командирам": Зеленский оценил, стоит ли идти военным в политику

Западные партнеры, в частности Вашингтон, положительно отреагировали на статью Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, указав, что это подчеркивает необходимость дальнейшей поддержки Украины.

Зато в Офисе Президента тогда заявили, что военным не стоит выносить на публику, то, что происходит на фронте.

В конце концов 28 ноября журнал The Economist, ссылаясь на неназванный источник в правительстве Украины, написал об ухудшении отношений между президентом и главнокомандующим ВСУ.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Политика
"Таке питання не стоїть": Умєров заперечив чутки про можливе звільнення Залужного
"There is no such question." Umerov denies rumors of Zaluzhny's possible dismissal
Новости по теме

"Такой вопрос не стоит": Умеров опроверг слухи о возможном увольнении Залужного

Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что отставка Главнокомандующего Валерия Залужного не рассматривается. Умеров заверил, что о любых изменениях в командовании будет сообщено открыто.

Политика •   •  20410 просмотра
"Такой вопрос не стоит": Умеров опроверг слухи о возможном увольнении Залужного

Спикер Палаты представителей США назвал встречу с Зеленским "хорошей", а вот позицию по помощи Украине - неизменной

Майк Джонсон встретился с Президентом Украины Зеленским и подчеркнул, что США должны приоритезировать решение своих пограничных проблем, прежде чем оказывать помощь Украине, критикуя отсутствие у Белого дома четкой стратегии и надзора за расходованием средств.

Политика •   •  21277 просмотра
Спикер Палаты представителей США назвал встречу с Зеленским "хорошей", а вот позицию по помощи Украине - неизменной

Нардеп Герега задекларировал вид на жительство в Испании и элитную недвижимость на 100 млн гривен

Народный депутат Украины Александр Герега имеет вид на жительство в Испании с 2021 года и задекларировал недвижимость в Испании стоимостью около 100 миллионов гривен, записанную на жену.

Общество •   •  24313 просмотра
Нардеп Герега задекларировал вид на жительство в Испании и элитную недвижимость на 100 млн гривен

Послы ЕС до сих пор не согласовали 12-й пакет санкций против рф, в Австрии есть жалоба - журналист

Послы ЕС не достигли консенсуса по 12-му пакету санкций против россии, поскольку Австрия протестует против того, что Украина назвала "Райффайзен Банк" спонсором войны.

Политика •   •  20283 просмотра
Послы ЕС до сих пор не согласовали 12-й пакет санкций против рф, в Австрии есть жалоба - журналист

США расширили антироссийские санкции, добавив более 250 физических и юридических лиц, способствующих в финансировании ВПК и ОПК рф

США расширили санкции против россии, нацеленные на почти 200 организаций и 30 физических лиц внутри государства, и еще более сотни тех, кто помогает российской оборонной промышленности из других стран. В частности, санкции распространяются на субъекты третьих стран, которые способствуют россии в ведении войны.

Война •   •  28494 просмотра
США расширили антироссийские санкции, добавив более 250 физических и юридических лиц, способствующих в финансировании ВПК и ОПК рф

Экономика Украины демонстрирует позитивные сигналы - Шмыгаль

По словам Премьера, положительно влияют на экономику государственные программы поддержки бизнеса, восстановление инфраструктуры, стабильная работа юго-западного экспортного логистического коридора и другие факторы, в частности сознание бизнеса.

Экономика •   •  20981 просмотра
Экономика Украины демонстрирует позитивные сигналы - Шмыгаль

Дубинского переведут в отдельную камеру

Печерский суд Киева согласился перевести народного депутата Александра Дубинского в одиночную камеру в СИЗО после того, как он заявил об избиении.

Криминал и ЧП •   •  18245 просмотра
Дубинского переведут в отдельную камеру

Зеленский заявил сенаторам, что Украина и в следующем году будет давить на рф

Президент Украины Зеленский во время выступления в Сенате США отметил необходимость дальнейшей поддержки со стороны США, включая оружие дальнего радиуса действия и усиление противовоздушной обороны для сохранения давления на россию.

Политика •   •  19653 просмотра
Зеленский заявил сенаторам, что Украина и в следующем году будет давить на рф

Почти 60% украинцев считают, что надо воевать с рф даже при условии сокращения помощи Запада - КМИС

Опрос показывает, что 58% украинцев выступают за продолжение военных действий против России, даже при условии уменьшения западной помощи, тогда как 32% предпочитают прекратить их, если будут предоставлены серьезные гарантии безопасности. Региональные мнения разнятся, с большей поддержкой продолжения на западе и в центре Украины.

Общество •   •  29039 просмотра
Почти 60% украинцев считают, что надо воевать с рф даже при условии сокращения помощи Запада - КМИС

США сегодня могут объявить о предоставлении еще 200 млн долл. помощи Украине - журналист

Сегодня США могут объявить о выделении Украине военной помощи в размере 200 миллионов долларов, что совпадает с обращением президента Зеленского к Конгрессу за дополнительной поддержкой.

Экономика •   •  21698 просмотра
США сегодня могут объявить о предоставлении еще 200 млн долл. помощи Украине - журналист