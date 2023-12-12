"Такой вопрос не стоит": Умеров опроверг слухи о возможном увольнении Залужного
Киев • УНН
Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что отставка Главнокомандующего Валерия Залужного не рассматривается. Умеров заверил, что о любых изменениях в командовании будет сообщено открыто.
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что сейчас вопрос о возможной отставке главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного не обсуждается. Об этом глава оборонного ведомства рассказал во время во время совместной пресс-конференции с латвийским коллегой Андрисом Спрудсом, передает УНН.
Детали
Министр в ответ на вопрос журналистов о, вероятном, увольнении высшего военного руководства напомнил, что в военной компоненте всегда бывают изменения, а в военном руководстве всегда есть переходные вещи.
В то же время он заверил, что отставка главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного или командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева пока не обсуждается.
В этом плане вопрос такой не стоит. Я знаю, его расшатывают и внутренне, и внешне... Мы всегда шутим над этим вопросом с Валерием Федоровичем. Говорю: "А в этот раз кто увольняет тебя?" То есть в этом плане я всегда открыт: если есть такие вопросы, буду сообщать немедленно. Таких вопросов нет. Были переходные по некоторым командующим
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Он напомнил, что сегодня вместе с Залужным приветствовал украинских военных на восточном направлении. Умеров подчеркнул, что если вопросы об отставке возникнут "он выйдет с этим вопросом и расскажет о ситуации".
Все, что нужно для победы - мы делаем
Напомним
В начале месяца Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в статье в The Economist заявил, что угроза перехода к позиционной войне - это серьезный вызов для Украины, и что затягивание выгодно противнику, поскольку позволит ему восстанавливать и наращивать свой военный потенциал. Залужный также назвал пять приоритетов для того, чтобы победить рф.
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Западные партнеры, в частности Вашингтон, положительно отреагировали на статью Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, указав, что это подчеркивает необходимость дальнейшей поддержки Украины.
Зато в Офисе Президента тогда заявили, что военным не стоит выносить на публику, то, что происходит на фронте.
В конце концов 28 ноября журнал The Economist, ссылаясь на неназванный источник в правительстве Украины, написал об ухудшении отношений между президентом и главнокомандующим ВСУ.
"Такой вопрос не стоит": Умеров опроверг слухи о возможном увольнении Залужного
Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что отставка Главнокомандующего Валерия Залужного не рассматривается. Умеров заверил, что о любых изменениях в командовании будет сообщено открыто.
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