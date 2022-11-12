"Так выглядит дорога в Снегиревку": полиция показала, как обследует деоккупированный юг
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Национальная полиция показала видео, как выглядит дорога к Снигиревке Николаевской области через село Давыдов Брод, что в Херсонской области, пишет УНН.
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"Сотрудники Национальной полиции Украины в составе специальных групп продолжают обследование деоккупированных территорий Херсонской области. На видео – полицейские находятся в населенном пункте Давыдов Брод, где проводится криминалистическая разведка", - отметили в полиции.
Детали
Как сообщается, полицейские проводят осмотры, криминалисты Нацполиции изымают следовую информацию, которая в дальнейшем позволит идентифицировать всех солдат рф и подконтрольных им участников незаконных вооруженных формирований.
Вместе с этим полицейские изымают документы, списки, другие вещественные доказательства, которые были оставлены бежавшими от украинских защитников оккупантами.
Продолжается эксгумация тел граждан, погибших в результате вооруженной агрессии рф.
Также на местах развернут оперативный штаб, нацеленный на отработку и аналитику установленных материалов, назначение соответствующих судебных экспертиз, идентификации тел погибших и полного спектра следственных и процессуальных действий.
Дополнение
ВСУ освободили более 3 тысяч квадратных километров на юге Украины.