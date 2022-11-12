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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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"Так виглядає дорога до Снігурівки": поліція показала, як обстежує деокупований південь

"Так виглядає дорога до Снігурівки": поліція показала, як обстежує деокупований південь

Київ • УНН

 • 380959 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Національна поліція показала відео, як виглядає дорога до Снігурівки на Миколаївщині через село Давидів Брід, що на Херсонщині, пише УНН.

Цитата

"Працівники Національної поліції України у складі спеціальних груп продовжують обстеження деокупованих територій Херсонщини. На відео – поліцейські перебувають в населеному пункті Давидів Брід, де проводиться криміналістична розвідка", - зазначили у поліції.

Деталі

Як повідомляється, поліцейські проводять огляди, криміналісти Нацполіції вилучають слідову інформацію, яка в подальшому дасть змогу ідентифікувати всіх солдатів рф та підконтрольних їм учасників незаконних збройних формувань.

Разом із цим поліцейські вилучають документи, списки, інші речові докази, що були залишені окупантами, які втікали від українських захисників.

Продовжується ексгумація тіл громадян, які загинули внаслідок збройної агресії рф.

Також на місцях розгорнуто оперативний штаб, який націлений на відпрацювання та аналітику встановлених матеріалів, призначення відповідних судових експертиз, ідентифікації тіл загиблих та повного спектра слідчих та процесуальних дій.

Доповнення

ЗСУ звільнили понад 3 тисячі квадратних кілометрів на півдні України.

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