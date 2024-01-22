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Тайвань заявил о шести воздушных шарах Китая, один из которых залетел на остров

Тайвань заявил о шести воздушных шарах Китая, один из которых залетел на остров

Киев  •  УНН

22 январь 2024, 03:40  •  8455 просмотра

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Министерство обороны Тайваня обнаружило шесть китайских воздушных шаров, пролетавших над Тайваньским проливом. Это произошло после того, как в прошлом году вероятное использование Китаем шпионских воздушных шаров стало глобальной проблемой.

Министерство обороны Тайваня сообщило, что в воскресенье обнаружило еще шесть китайских воздушных шаров, которые летели над Тайваньским проливом, один из которых пересек остров. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Ранее в этом месяце министерство в жестком заявлении обвинило Китай в угрозе авиационной безопасности и ведении психологической войны против жителей острова с помощью воздушных шаров за несколько дней до выборов в Тайване 13 января.

Министерство обороны Китая, которое в прошлом месяце отказалось комментировать воздушные шары, не сразу ответило на запрос о комментарии. Китай считает Тайвань своей территорией, несмотря на решительные возражения правительства в Тайбэе.

Средняя линия Тайваньского пролива раньше служила неофициальным барьером между Тайванем и Китаем, но китайские истребители, беспилотники, а теперь воздушные шары регулярно летают над ней.

Китай заявляет, что не признает существование срединной линии.

Дополнение

Возможность использования Китаем воздушных шаров для шпионажа стала глобальной проблемой в феврале прошлого года, когда Соединенные Штаты сбили, по их словам, китайский воздушный шар для наблюдения. Китай заявил, что воздушный шар был гражданским судном, которое случайно заблудилось.

Китайский воздушный шар-шпион смог передать информацию в Пекин - CNN03 апрель 2023, 14:36 • 1006663 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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Тайвань заявив про шість повітряних куль Китаю, одна з яких залетіла на острів
Taiwan reports six Chinese balloons, one of which landed on the island
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Тайвань заявил о шести воздушных шарах Китая, один из которых залетел на остров

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