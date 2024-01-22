Тайвань заявив про шість повітряних куль Китаю, одна з яких залетіла на острів

Міністерство оборони Тайваню повідомило, що в неділю виявило ще шість китайських повітряних куль, які летіли над Тайванською протокою, одна з яких перетнула острів. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Раніше цього місяця міністерство у жорсткій заяві звинуватило Китай у загрозі авіаційній безпеці та веденні психологічної війни проти жителів острова за допомогою повітряних куль за кілька днів до виборів у Тайвані 13 січня.

Міністерство оборони Китаю, яке минулого місяця відмовилося коментувати повітряні кулі, не відразу відповіло на запит про коментар. Китай вважає Тайвань своєю територією, попри рішучі заперечення уряду в Тайбеї.

Середня лінія Тайванської протоки раніше служила неофіційним бар'єром між Тайванем і Китаєм, але китайські винищувачі, безпілотники, а тепер повітряні кулі регулярно літають над нею.

Китай заявляє, що не визнає існування серединної лінії.

Доповнення

Можливість використання Китаєм повітряних куль для шпигунства стала глобальною проблемою в лютому минулого року, коли Сполучені Штати збили, за їх словами, китайську повітряну кулю для спостереження. Китай заявив, що повітряна куля була цивільним судном, яке випадково заблукало.

Китайська повітряна куля-шпигун змогла передати інформацію в Пекін - CNN