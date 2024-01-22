Тайвань заявив про шість повітряних куль Китаю, одна з яких залетіла на острів
Київ • УНН
Міністерство оборони Тайваню виявило шість китайських повітряних куль, що пролітали над Тайванською протокою. Це сталося після того, як минулого року ймовірне використання Китаєм шпигунських повітряних куль стало глобальною проблемою.
Міністерство оборони Тайваню повідомило, що в неділю виявило ще шість китайських повітряних куль, які летіли над Тайванською протокою, одна з яких перетнула острів. Про це пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Раніше цього місяця міністерство у жорсткій заяві звинуватило Китай у загрозі авіаційній безпеці та веденні психологічної війни проти жителів острова за допомогою повітряних куль за кілька днів до виборів у Тайвані 13 січня.
Міністерство оборони Китаю, яке минулого місяця відмовилося коментувати повітряні кулі, не відразу відповіло на запит про коментар. Китай вважає Тайвань своєю територією, попри рішучі заперечення уряду в Тайбеї.
Середня лінія Тайванської протоки раніше служила неофіційним бар'єром між Тайванем і Китаєм, але китайські винищувачі, безпілотники, а тепер повітряні кулі регулярно літають над нею.
Китай заявляє, що не визнає існування серединної лінії.
Доповнення
Можливість використання Китаєм повітряних куль для шпигунства стала глобальною проблемою в лютому минулого року, коли Сполучені Штати збили, за їх словами, китайську повітряну кулю для спостереження. Китай заявив, що повітряна куля була цивільним судном, яке випадково заблукало.
Китайська повітряна куля-шпигун змогла передати інформацію в Пекін - CNN03.04.23, 17:36 • 1006824 перегляди