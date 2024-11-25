Тайвань обнаружил китайский воздушный шар возле своих границ
Киев • УНН
Минобороны Тайваня зафиксировало китайский воздушный шар на высоте 10 000 метров в 111 км от порта Килунг. Инцидент рассматривается как часть кампании давления со стороны Китая накануне президентских выборов.
Министерство обороны Тайваня сообщило об обнаружении китайского воздушного шара на севере острова, что стало первым подобным инцидентом после апреля этого года. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Тайвань считает такие акции частью кампании, включающей использование нерегулярных тактик, направленных на давление со стороны Китая.
Инцидент произошел в воскресенье, когда воздушный шар был зафиксирован на расстоянии около 111 км к северу от тайваньского порта Килунг. Шар пролетел на высоте 10 000 метров и исчез через два часа. По информации Министерства обороны Тайваня, шар не пересек территорию острова.
Тайвань считает такие случаи частью более широкой стратегии Пекина по давлению на остров, особенно в преддверии президентских выборов в январе.
Остров, который Китай считает своей территорией, решительно возражает против этих претензий и настаивает, что только его жители имеют право решать свое будущее.
Китай ранее отклонил обвинения Тайваня в адрес своих воздушных шаров, заявив, что они имеют метеорологическое назначение и не должны становиться предметом политических споров. Однако ситуация с использованием китайских воздушных шаров для шпионажа получила международную огласку после того, как Соединенные Штаты сбили китайский шар для наблюдения в прошлом году, хотя Китай утверждал, что он был гражданским судном, которое случайно отклонилось от курса.
Тайвань сообщает, что 8 китайских воздушных шаров пересекли Тайваньский пролив11 февр. 2024, 02:39 • 34940 просмотров