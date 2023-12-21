Табачные изделия на 4 миллиона: правоохранители разоблачили очередную схему
Украинские правоохранители разоблачили схему импорта контрафактных табачных изделий на сумму более 4 миллионов гривен, в результате многочисленных обысков была изъята контрафактная продукция, продолжается расследование с целью установления всех причастных лиц.
Украина и Молдова подписали протоколы об ускорении пересечения границы
Украина и Молдова подписали протоколы по упрощению и ускорению пересечения границы для граждан и грузов, направленные на повышение эффективности с использованием европейских практик.
В Мелитополе коммунальщикам приказали сверить списки жителей и найти пустующее жилье
Коммунальщикам Мелитополя приказано выяснять данные о жителях и пустующих домах, поскольку оккупанты пытаются понять насколько местные готовы оказывать сопротивление.
Стрельба в пражской школе: в полиции заявили о ликвидации стрелка
Стрелок в пражской школе был обезврежен чешской полицией; есть жертвы и десятки раненых. Район эвакуируют, а жителей призывают держаться подальше.
ХАМАС выпустил около 30 ракет по Израилю: осколки снарядов повредили школу
ХАМАС и Хезболла выпустили около 30 ракет в сторону Израиля, ранив по меньшей мере двух человек, причем ХАМАС взял на себя ответственность за атаку на Тель-Авив.
Пророссийские телеведущие "КВН" Масляков и сын до сих пор не попали под санкции: реакция СНБО
Александр Масляков и его сын, которые публично поддерживают путина и посещают оккупированные украинские территории, остаются без санкций, несмотря на запросы журналистов в СНБО. В СНБО говорят, что никаких официальных предложений о введении санкций против них не поступало.
Мировые компании ищут альтернативы для своих поставок из-за проблем с безопасностью в Красном море
Из-за угроз со стороны йеменских повстанцев-хуситов, компании меняют маршруты поставок, чтобы избежать Красного моря и Суэцкого канала, что приводит к задержкам и потенциальному дефициту товаров для таких компаний, как IKEA и Volvo.
ФОПы больше всего жалуются на налоговые проверки и необоснованные штрафы
Опрос показал, что налоговые проверки и необоснованные штрафы являются основными претензиями среди физических лиц-предпринимателей в Украине.
Маршрутка сбила пешехода во Львове
Во Львове маршрутка сбила пешехода, его госпитализировали в больницу; полиция расследует инцидент, а автобус изъят на штрафплощадку.
В Праге произошла стрельба в школе: есть погибшие и пострадавшие
Стрельба произошла в школе в самом центре Праги. Полиция, предварительно, сообщает о погибших и раненых.