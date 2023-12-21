Табачные изделия на 4 миллиона: правоохранители разоблачили очередную схему

Детективы БЭБ совместно с сотрудниками Государственной пограничной службы разоблачили группу лиц, которые организовали схему ввоза на территорию Украины контрафактных табачных изделий без марок акцизного налога. Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности Украины, пишет УНН.

С целью документирования преступной деятельности детективы БЭБ провели более 20 обысков в складских помещениях и местах реализации незаконно изготовленных подакцизных товаров, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что электронные сигареты, жидкости для них и их компонирующие продавались на территории Украины, в том числе в г. Киеве и Киевской области.

У результате обысков обнаружено и изъято более 35 тыс. штук жидкостей для электронных сигарет, почти 1000 штук электронных сигарет без марок акцизного налога, наборы для само замешивания жидкости, испарители и т.д.

Ориентировочная стоимость изъятой подакцизной продукции составляет более 4 млн грн.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, проводятся необходимые следственные действия для установления полного круга лиц причастных к незаконной деятельности.

Две тысячи литров спирта и 11 тыс. пачек сигарет: в Одесской области изъяли контрафактную продукцию стоимостью 1,26 млн грн.