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Т.Мей о Brexit: исторический момент, с которого нет возврата

Т.Мей о Brexit: исторический момент, с которого нет возврата

Киев • УНН

 • 8788 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что выход Великобритании из ЕС — это исторический момент, и уже нет пути назад. Об этом она заявила во время своего выступления в парламенте, передает УНН со ссылкой на ВВС.

“Это исторический момент, с которого нет возврата”, — заявила Т.Мей.

По ее словам, Великобритания теперь будет принимать свои собственные решения и свои собственные законы.

“Это момент для кого-то радостный, для кого печальный, но обещаю представлять каждого британца на переговорах, в том числе граждан стран ЕС, статус которых после Brexit еще надо решить”, — добавила она.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй подписала письмо, которое официально начинает процедуру выхода Британии из ЕС — Brexit.

Также напомним, председатель Евросовета Туск собирает саммит ЕС по Brexit на 29 апреля.

Ранее парламент Великобритании наделил Т.Мей полномочиями запуска процедуры Brexit.

Во время референдума в июня 2016 году большинство жителей Великобритании (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС.

Как сообщал УНН, 29 марта президенту Евросовета Дональду Туску вручили официальное письмо о выходе Великобритании из ЕС (Brexit).

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