Т.Мей о Brexit: исторический момент, с которого нет возврата

“Это исторический момент, с которого нет возврата”, — заявила Т.Мей.

По ее словам, Великобритания теперь будет принимать свои собственные решения и свои собственные законы.

“Это момент для кого-то радостный, для кого печальный, но обещаю представлять каждого британца на переговорах, в том числе граждан стран ЕС, статус которых после Brexit еще надо решить”, — добавила она.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй подписала письмо, которое официально начинает процедуру выхода Британии из ЕС — Brexit.

Также напомним, председатель Евросовета Туск собирает саммит ЕС по Brexit на 29 апреля.

Ранее парламент Великобритании наделил Т.Мей полномочиями запуска процедуры Brexit.

Во время референдума в июня 2016 году большинство жителей Великобритании (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС.

Как сообщал УНН, 29 марта президенту Евросовета Дональду Туску вручили официальное письмо о выходе Великобритании из ЕС (Brexit).