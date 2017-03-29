Т.Мей о Brexit: исторический момент, с которого нет возврата
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что выход Великобритании из ЕС — это исторический момент, и уже нет пути назад. Об этом она заявила во время своего выступления в парламенте, передает УНН со ссылкой на ВВС.
“Это исторический момент, с которого нет возврата”, — заявила Т.Мей.
По ее словам, Великобритания теперь будет принимать свои собственные решения и свои собственные законы.
“Это момент для кого-то радостный, для кого печальный, но обещаю представлять каждого британца на переговорах, в том числе граждан стран ЕС, статус которых после Brexit еще надо решить”, — добавила она.
Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо, которое официально начинает процедуру выхода Британии из ЕС — Brexit.
Также напомним, председатель Евросовета Туск собирает саммит ЕС по Brexit на 29 апреля.
Ранее парламент Великобритании наделил Т.Мей полномочиями запуска процедуры Brexit.
Во время референдума в июня 2016 году большинство жителей Великобритании (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС.
Как сообщал УНН, 29 марта президенту Евросовета Дональду Туску вручили официальное письмо о выходе Великобритании из ЕС (Brexit).