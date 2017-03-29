Т.Мей про Brexit: історичний момент, з якого немає вороття
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що вихід Великої Британії з ЄС — це історичний момент, і вже немає дороги назад. Про це вона заявила під час свого виступу у парламенті, передає УНН з посиланням на ВВС.
“Це історичний момент, з якого немає вороття”, — заявила Т.Мей.
За її словами, Велика Британія тепер буде приймати свої власні рішення і свої власні закони.
“Це момент для когось радісний, для когось сумний, але обіцяю представляти кожного британця на переговорах, в тому числі громадян країн ЄС, статус яких після Brexit ще треба вирішити”, — додала вона.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей підписала лист, який офіційно починає процедуру виходу Британії з ЄС — Brexit.
Також нагадаємо, голова Євроради Д.Туск збирає саміт ЄС щодо Brexit на 29 квітня.
Раніше парламент Британії наділив Т.Мей повноваженнями запуску процедури Brexit.
Під час референдуму в червні 2016 року більшість жителів Британії (51,9%) висловилися за вихід країни зі складу ЄС.
Як повідомляв УНН, 29 березня президенту Євроради Дональду Туску вручили офіційний лист щодо виходу Великої Британії з ЄС (Brexit).