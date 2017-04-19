Т.Мей подчеркнула важность продолжения санкций против России

"Тереза ​​Мэй также отметила важность продолжения политики санкций по отношению к России, как одного из действенных механизмов побуждения агрессора к выполнению взятых на себя международных обязательств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что П.Порошенко назвал Великобританию одним из самых ценных и надежных партнеров Украины и выразил удовлетворение существующим уровнем украинского-британского сотрудничества.

"Мы очень ценим вашу четкую и мощную поддержку", - подчеркнул Петр Порошенко.

Напомним, сегодня Президент Украины Петр Порошенко обсуждать с Премьер-министром Великобритании Терезой Мэй сотрудничество стран в сфере безопасности .