Т.Мей наголосила на важливості продовження санкцій проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Прем’єр Великої Британії Тереза Мей під час зустрічі з Президентом України з Петром Порошенком відзначила важливість продовження політики санкцій проти Росії. Про це повідомили у прес-службі Глави держави, передає УНН.
“Тереза Мей також відзначила важливість продовження політики санкцій по відношенню до Росії, як одного з дієвих механізмів спонукання агресора до виконання взятих на себе міжнародних зобов’язань”, — йдеться у повідомленні.
Наголошується, що П.Порошенко назвав Велику Британію одним з найцінніших і надійних партнерів України та висловив задоволення існуючим рівнем українсько-британської співпраці.
"Ми дуже цінуємо вашу чітку і потужну підтримку",- підкреслив Петро Порошенко.
Нагадаємо, сьогодні Президент України Петро Порошенко обговорюватиме з Прем’єр-міністром Великої Британії Терезою Мей співпрацю країн у сфері безпеки.