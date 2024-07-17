Фирма Heinrich Tapp Rus вероятно сотрудничает с компаниями РФ, которые попали под санкции за поддержку военной промышленности на фоне агрессии России против Украины. Соответствующий вывод сделали журналисты Reuters, передает УНН.

Детали

Проанализировав налоговые документы за 2023 и 2024 годы, а также бизнес-реестры в России и Германии, журналисты Reuters обнаружили, что логистическая фирма Heinrich Tapp Rus (HT Rus) помогает российским компаниям, попавшим под международные санкции обходить ограничения. Речь идет о компаниях поддерживающих военную промышленность россии.

Под девизом "Новая реальность - новые возможности", отношения с Aurus, КамАЗ и Тюменским аккумуляторным заводом и другими представителями рф.

Компанию HT RUS основали по меньшей мере двое бывших сотрудников московского офиса немецкой компании Hellmann Worldwide Logistics, которая до полномасштабного вторжения России в Украину поставляла в РФ западное оборудование. После начала большой войны Hellmann Worldwide ушла из России.

Heinrich Tapp Rus (HT Rus), в свою очередь, взяла на себя деловые отношения со многими старыми клиентами Hellmann.

На сайте HT Rus российским клиентам предлагается так называемый параллельный импорт через Турцию, ОАЭ, Казахстан и Киргизию.

"Новая реальность - новые возможности", - рекламирует компания на своем сайте.

По данным 2023 и 2024 года, исследователи делают вывод, что HT Rus предоставляла услуги российским клиентам, которые попали под международные санкции за поддержку кремлевской военной машины.

Среди клиентов компании - российский автобренд Aurus, на лимузинах которого ездит президент россии владимир путин. Также дочерние предприятия "КамАЗа" - производителя российских военных грузовиков. Кроме того - Тюменский аккумуляторный завод, который поставляет аккумуляторы для производителей оружия.

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Все три компании находятся под санкциями США или Евросоюза.

Еще один клиент HT Rus - производитель оптоэлектронной техники АО "Протон", генеральному директору которой Вячеславу Меньшову была вручена медаль за "помощь" в полномасштабной агрессии рф против Украины.

Важно отметить, что журналистам Reuters не удалось установить, предоставляла ли HT Rus указанным компаниям услуги, связанные именно с параллельным импортом. Указывается, что налоговые документы этих фирм не раскрывают характер сотрудничества с HT Rus. Но согласно российским налоговым документам, HT Rus отчиталась об обороте около 17,5 миллиона долларов в 2023 году.

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