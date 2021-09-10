Празднование Рош га-Шана в Умани: среди хасидов зафиксировано более 60 случаев коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. В Умани Черкасской области во время празднования иудейского нового года Рош га-Шана среди хасидов на сегодня зафиксировано более 60 случаев заболевания коронавирусом. Об этом журналисту УНН сообщила начальник Уманского городского управления Главного управления Госпродпотребслужбы Лариса Качанова.
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На вопрос сколько во время празднования иудейского нового года заболело хасидов на COVID-19 Качанова ответила: “По состоянию на утро 65”.
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За последние сутки у 156 израильтян, вернувшихся из Украины, был выявлен коронавирус. На этом фоне министерство внутренней безопасности Израиля уведомляет, что 117 вернувшихся из Украины, подозреваемых в подделке тестов на коронавирус, вызваны на допросы после выхода из режима самоизоляции
Напомним, более 12 тыс. хасидов, прибывших в Умань на празднование Рош га-Шана, вчера, 9 сентября покинули организованными группами Украину.
В этом году на празднование Рош га-Шана в город Умань прибыло более 29 тысяч паломников-хасидов. Наступление нового 5782 года по иудейскому календарю праздновали с 6 до 8 сентября.
Также ранее сообщалось, что среди хасидов в Умани фиксируют новые случаи COVID-19, трех отправили в Израиль из-за тяжелого состояния.