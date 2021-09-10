Святкування Рош га-Шана в Умані: серед хасидів зафіксовано понад 60 випадків коронавірусу

Цитата

На запитання скільки під час святкування іудейського нового року захворіло хасидів на COVID-19, Качанова відповіла: “Станом на ранок 65”.

Доповнення

За останню добу у 156 ізраїльтян, які повернулися з України, було виявлено коронавірус. На цьому фоні міністерство внутрішньої безпеки Ізраїлю повідомляє, що у 117 тих, хто повернувся з України і яких підозрюють у підробці тестів на коронавірус, будуть викликані на допити після виходу з режиму самоізоляції.

Нагадаємо, більше 12 тис. хасидів, які прибули в Умань на святкування Рош га-Шана, вчора, 9 вересня покинули організованими групами Україну.

Цього року на святкування Рош га-Шана в місто Умань прибуло понад 29 тисяч паломників-хасидів. Настання нового 5782 року за іудейським календарем святкували з 6 до 8 вересня.

Також раніше повідомлялося, що серед хасидів в Умані фіксують нові випадки COVID-19, трьох відправили до Ізраїлю через тяжкий стан.