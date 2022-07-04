Празднование Дня Независимости: неизвестный в пригороде Чикаго застрелил нескольких человек во время парада

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Киев • УНН

 • 183453 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Несколько человек были застрелены на маршруте парада в северном пригороде Хайленд-Парка Чикаго в понедельник утром. Об этом УНН информирует со ссылкой на abc 7 chicago.

Детали

Источники сообщили, что мужчина мог стрелять с крыши высокого здания.

Маршрут парада проходил мимо Центрального проспекта и Второй улицы.

Парад был остановлен примерно через 10 минут после того, как он начался в 10 часов утра, когда раздались выстрелы, в результате которых было поражено неизвестное количество участников парада, а сотни людей были вынуждены бежать в поисках безопасности.

Репортер Chicago Sun-Times сообщил, что видел как накрывают три окровавленных тела и пять других раненых у трибуны для осмотра парада. Несколько свидетелей заявили, что слышали несколько выстрелов. Один свидетель сказал, что насчитал более 20 выстрелов.

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