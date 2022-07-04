Святкування Дня Незалежності: невідомий в передмісті Чикаго застрелив кількох людей під час параду

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Джерела повідомили, що чоловік міг стріляти з даху високої будівлі.

Маршрут параду проходив біля Центрального проспекту та Другої вулиці.

Парад було зупинено приблизно через 10 хвилин після того, як він розпочався о 10 годині ранку, коли пролунали постріли, внаслідок яких була вражена невідома кількість учасників параду, а сотні людей були змушені бігти у пошуках безпеки.

Репортер Chicago Sun-Times повідомив, що бачив як накривають три закривавлені тіла та п'ять інших поранених біля трибуни для огляду параду. Декілька свідків заявили, що чули кілька пострілів. Один свідок сказав, що нарахував понад 20 пострілів.