Священник московского патриархата, который отправил своего сына в россию, прикрылся людьми и не пустил в церковь своих прихожан, которые перешли в Православную церковь Украины

Газовые баллончики, палки, женщины и дети в виде живого щита - вот неполный перечень "аргументов", которые использовал против своих уже бывших прихожан настоятель Свято-Казанского храма в Ладыжине Винницкой области Евгений Воробьев. Подробностями ситуации поделился председатель новосозданной общины Православной церкви Украины Михаил Бондаренко в эксклюзивном комментарии УНН.

Детали

Еще в ноябре этого года прихожане храма провели собрание, на котором более 1300 человек приняли решение о переходе в Православную церковь Украины.

Были оформлены все документы. Председателем церковной общины прихожане избрали участника АТО/ООС, ветерана, общественного деятеля Михаила Бондаренко.

28 декабря представители Православной церкви Украины пытались цивилизованно попасть в храм. Но им помешала эшелонированная оборона в виде священника с газовым баллончиком, женщин с детьми, и каких-то людей с палками.

"В отличие от них, мы вели себя максимально корректно. У нас были все документы. Они закрыли все входы в церковь. Правоохранители все это фиксировали. Мы не будем совершать никаких противозаконных действий, будем обращаться в суд", - отметил Михаил Бондаренко.

Дополнительно

Настоятелем Свято-Казанской церкви в Ладыжине пока является Евгений Воробьев. Его сын младший сын Дмитрий, как пишут СМИ, с весны 2022 года учится в одной из духовных академий на территории государства-агрессора.

Непосредственные руководители настоятеля храма в Ладыжине уже "засветились" в поддержке рф.

Так, митрополит упц мп Тульчнский и Брацлавский Ионафан уже получил пять лет за оправдание российской агрессии. Архиепископ Ладыжинский Сергий, вообще, имеет подозрение в государственной измене.

Самая массированная атака рф с воздуха: ВС ВСУ подтвердили сбитие 114 из 158 целей