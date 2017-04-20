Своей доступностью нелегалы душат весь рынок честного алкоголя - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. При эффективной борьбы с теневым рынком алкогольной продукции, нарастить объемы производства водки в стране можно на 66% в течение одного квартала. Об этом на своей странице в Facebook написал эксперт рынка Игорь Толкач, передает УНН.
Также, по словам И.Товкача, эффективная борьба с теневым рынком алкогольной продукции облегчит задачу восстановления позиций легальных производителей вина и пива.
"Можно за квартал увеличить производство водки в стране на 66%? Есть такой пример (речь о примере РФ, где после внедрения инициатив по борьбе с нелегалами, уже в I-м квартале легальное производство водки увеличилось на 66%).
При этом, облегчить задачу восстановления позиций легальных производителей вина и пива тоже можно, если уделить внимание борьбе с теневым рынком спиртосодержащих напитков. Своей доступностью нелегалы душат весь рынок честного алкоголя ", - отметил он.
Напомним, как сообщал УНН, европейцам легальный алкоголь в три раза доступнее, чем Украинские.
Также напомним, рынок легального алкоголя в Украине шестой год подряд переживает период стагнации. И это, по словам Генерального директора компании Eastern Beverage Trading Ольги Ивушкиных, власть не обращает никакого внимания.
"В целом мнение легального рынка по тревожным тенденциям, которые сегодня наблюдаются в нашей отрасли, длительное время достаточно откровенно игнорируются властями. Никакие аргументы, в четких цифрах и, просчитанных до мелочей, последствиях, не услышаны", - отметила она.