Своей доступностью нелегалы ​​душат весь рынок честного алкоголя - эксперт

Также, по словам И.Товкача, эффективная борьба с теневым рынком алкогольной продукции облегчит задачу восстановления позиций легальных производителей вина и пива.

"Можно за квартал увеличить производство водки в стране на 66%? Есть такой пример (речь о примере РФ, где после внедрения инициатив по борьбе с нелегалами, уже в I-м квартале легальное производство водки увеличилось на 66%).

При этом, облегчить задачу восстановления позиций легальных производителей вина и пива тоже можно, если уделить внимание борьбе с теневым рынком спиртосодержащих напитков. Своей доступностью нелегалы ​​душат весь рынок честного алкоголя ", - отметил он.

Напомним, как сообщал УНН, европейцам легальный алкоголь в три раза доступнее, чем Украинские.

Также напомним, рынок легального алкоголя в Украине шестой год подряд переживает период стагнации. И это, по словам Генерального директора компании Eastern Beverage Trading Ольги Ивушкиных, власть не обращает никакого внимания.

"В целом мнение легального рынка по тревожным тенденциям, которые сегодня наблюдаются в нашей отрасли, длительное время достаточно откровенно игнорируются властями. Никакие аргументы, в четких цифрах и, просчитанных до мелочей, последствиях, не услышаны", - отметила она.