Своєю доступністю нелегали душать весь ринок чесного алкоголю - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. За умови ефективної боротьби з тіньовим ринком алкогольної продукції, наростити обсяги виробництва горілки в країні можна на 66% протягом одного кварталу. Про це на своїй сторінці в Facebook написав експерт ринку Ігор Товкач, передає УНН.
Також, за словами І.Товкача, ефективна боротьба з тіньовим ринком алкогольної продукції полегшить задачу відновлення позицій легальних виробників вина та пива.
"Чи можна за квартал збільшити виробництво горілки в країні на 66%? Є такий приклад (мова про приклад РФ, де після впровадження ініціатив по боротьбі з нелегалами, вже в І-му кварталі легальне виробництво горілки збільшилася на 66%).
При цьому, полегшити задачу відновлення позицій легальних виробників вина та пива теж можна, якщо приділити увагу боротьбі з тіньовим ринком спиртовмісних напоїв. Своєю доступністю нелегали душать весь ринок чесного алкоголю", - зазначив він.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, європейцям легальний алкоголь втричі доступніше, ніж українцям.
Також нагадаємо, ринок легального алкоголю в Україні шостий рік поспіль переживає період стагнації. І на це, за словами Генерального директора компанії Eastern Beverage Trading Ольги Івушкіних, влада не звертає ніякої уваги.
"В цілому думка легального ринку по тривожних тенденцій, які сьогодні спостерігаються в нашій галузі, тривалий час досить відверто ігноруються владою. Ніякі аргументи, в чітких цифрах і, прорахованих до дрібниць, наслідки, не почуті", - зазначила вона.