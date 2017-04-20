Своєю доступністю нелегали душать весь ринок чесного алкоголю - експерт

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. За умови ефективної боротьби з тіньовим ринком алкогольної продукції, наростити обсяги виробництва горілки в країні можна на 66% протягом одного кварталу. Про це на своїй сторінці в Facebook написав експерт ринку Ігор Товкач, передає УНН.

Також, за словами І.Товкача, ефективна боротьба з тіньовим ринком алкогольної продукції полегшить задачу відновлення позицій легальних виробників вина та пива.

"Чи можна за квартал збільшити виробництво горілки в країні на 66%? Є такий приклад (мова про приклад РФ, де після впровадження ініціатив по боротьбі з нелегалами, вже в І-му кварталі легальне виробництво горілки збільшилася на 66%).

При цьому, полегшити задачу відновлення позицій легальних виробників вина та пива теж можна, якщо приділити увагу боротьбі з тіньовим ринком спиртовмісних напоїв. Своєю доступністю нелегали душать весь ринок чесного алкоголю", - зазначив він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, європейцям легальний алкоголь втричі доступніше, ніж українцям.

Також нагадаємо, ринок легального алкоголю в Україні шостий рік поспіль переживає період стагнації. І на це, за словами Генерального директора компанії Eastern Beverage Trading Ольги Івушкіних, влада не звертає ніякої уваги.

"В цілому думка легального ринку по тривожних тенденцій, які сьогодні спостерігаються в нашій галузі, тривалий час досить відверто ігноруються владою. Ніякі аргументи, в чітких цифрах і, прорахованих до дрібниць, наслідки, не почуті", - зазначила вона.

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