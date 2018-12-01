Всемирный конгресс украинцев избрал нового президента
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Новым президентом Всемирного конгресса украинцев стал Павел Грод. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко в поздравлении, передает УНН.
"Ваша победа является свидетельством доверия всего украинского общества за рубежом, поддержанием Вашей активной гражданской позиции и признанием успешной деятельности в качестве президента Конгресса украинцев Канады", - отметил Глава государства в поздравлении.
При этом Порошенко уточнил, что Всемирный конгресс украинцев был и остается "преданным делу поддержки Украины, мощным защитником национальных интересов и стремлений, заботливым оберегом украинской идентичности и самобытности".
По его словам, в сложное время страна рассчитывает на использование украинской диаспорой всех возможных средств и рычагов для обеспечения привлечения всесторонней международной поддержки Украины для достойного отпора агрессору.
Петр Порошенко выразил убеждение, что под руководством Павла Грода организация и в дальнейшем продолжит эффективно и целенаправленно работать в интересах восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.
Напомним, 1 сентября Всемирный конгресс украинцев заявил, что будет делать все возможное для усиления санкций против Российской Федерации.