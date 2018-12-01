Всемирный конгресс украинцев избрал нового президента

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 84336 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 103530 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 138507 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 136403 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132377 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126502 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164606 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117954 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141537 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145348 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Всемирный конгресс украинцев избрал нового президента

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. Новым президентом Всемирного конгресса украинцев стал Павел Грод. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко в поздравлении, передает УНН.

"Ваша победа является свидетельством доверия всего украинского общества за рубежом, поддержанием Вашей активной гражданской позиции и признанием успешной деятельности в качестве президента Конгресса украинцев Канады", - отметил Глава государства в поздравлении.

При этом Порошенко уточнил, что Всемирный конгресс украинцев был и остается "преданным делу поддержки Украины, мощным защитником национальных интересов и стремлений, заботливым оберегом украинской идентичности и самобытности".

По его словам, в сложное время страна рассчитывает на использование украинской диаспорой всех возможных средств и рычагов для обеспечения привлечения всесторонней международной поддержки Украины для достойного отпора агрессору.

Петр Порошенко выразил убеждение, что под руководством Павла Грода организация и в дальнейшем продолжит эффективно и целенаправленно работать в интересах восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, 1 сентября Всемирный конгресс украинцев заявил, что будет делать все возможное для усиления санкций против Российской Федерации.

Украинские Национальные Новости

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