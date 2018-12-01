Світовий конгрес українців обрав нового президента

ukru
23 березня, 12:58 • 173542 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 450805 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 438924 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 425288 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 429548 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 313195 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 258108 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 503400 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 177132 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 431403 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
6 м/с
80 %
755 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Припинення війни в Україні буде покроковим: радник Трампа назвав етапи до мирної угоди

Припинення війни в Україні буде покроковим: радник Трампа назвав етапи до мирної угоди

23 березня, 19:00 • 110935 перегляди
Зеленський оцінив переговори зі США в Ер-Ріяді: розмова корисна, робота делегацій триває

Зеленський оцінив переговори зі США в Ер-Ріяді: розмова корисна, робота делегацій триває

23 березня, 19:12 • 102318 перегляди
США проситимуть росію повернути українських дітей "як захід зміцнення довіри"

США проситимуть росію повернути українських дітей "як захід зміцнення довіри"

23 березня, 19:34 • 68300 перегляди
У Саудівській Аравії завершилася зустріч між командами України і США - Умєров

У Саудівській Аравії завершилася зустріч між командами України і США - Умєров

23 березня, 20:54 • 47778 перегляди
У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

23:46 • 42436 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 420955 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 503372 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 431378 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 383601 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 331406 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 165114 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 162022 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 162725 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 157175 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 160510 перегляди
Актуальне
Світовий конгрес українців обрав нового президента

Світовий конгрес українців обрав нового президента

Київ • УНН

 • 12535 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Новим президентом Світового конгресу українців став Павло Ґрод. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко у привітанні, передає УНН.

"Ваша перемога є свідченням довіри усієї української громади за кордоном, підтриманням Вашої активної громадянської позиції та визнанням успішної діяльності як президента Конгресу українців Канади", - зазначив Глава держави у привітанні.

При цьому Порошенко уточнив, що Світовий конгрес українців був і залишається "відданим справі підтримки України, потужним захисником національних інтересів і прагнень, дбайливим оберегом української ідентичності та самобутності".

За його словами, у складний час країна розраховує на використання українською діаспорою всіх можливих засобів та важелів задля забезпечення залучення всебічної міжнародної підтримки України для гідної відсічі агресору.

Петро Порошенко висловив переконання, що під керівництвом Павла Ґрода організація й надалі продовжить ефективно та цілеспрямовано працювати в інтересах відновлення суверенітету та територіальної цілісності України.

Нагадаємо, 1 вересня Світовий конгрес українців заявив, що робитиме все можливе для посилення санкцій проти Російської Федерації.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.36
Bitcoin
$86,547.30
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,048.10
Ethereum
$2,014.91