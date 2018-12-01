Світовий конгрес українців обрав нового президента
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Новим президентом Світового конгресу українців став Павло Ґрод. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко у привітанні, передає УНН.
"Ваша перемога є свідченням довіри усієї української громади за кордоном, підтриманням Вашої активної громадянської позиції та визнанням успішної діяльності як президента Конгресу українців Канади", - зазначив Глава держави у привітанні.
При цьому Порошенко уточнив, що Світовий конгрес українців був і залишається "відданим справі підтримки України, потужним захисником національних інтересів і прагнень, дбайливим оберегом української ідентичності та самобутності".
За його словами, у складний час країна розраховує на використання українською діаспорою всіх можливих засобів та важелів задля забезпечення залучення всебічної міжнародної підтримки України для гідної відсічі агресору.
Петро Порошенко висловив переконання, що під керівництвом Павла Ґрода організація й надалі продовжить ефективно та цілеспрямовано працювати в інтересах відновлення суверенітету та територіальної цілісності України.
Нагадаємо, 1 вересня Світовий конгрес українців заявив, що робитиме все можливе для посилення санкцій проти Російської Федерації.