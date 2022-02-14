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15 марта, 19:03 • 101610 просмотра

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15 марта, 13:44 • 131829 просмотра

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Всемирный банк временно эвакуирует сотрудников из Украины и приостанавливает миссии – Reuters

Всемирный банк временно эвакуирует сотрудников из Украины и приостанавливает миссии – Reuters

Киев • УНН

 • 25998 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Всемирный банк временно вывозит сотрудников из Украины и приостанавливает командировки сотрудников в страну из-за напряженности на границе между Россией и Украиной. Об этом говорится во внутренней документации, с которой ознакомилось в понедельник агентство Reuters, передает УНН.

Цитата

Банк заявил, что внимательно следит за ситуацией, и его операции в Украине продолжаются.

“Главным приоритетом Группы Всемирного банка является обеспечение безопасности наших сотрудников и их семей. В соответствии с нашей политикой эвакуации осуществляется временное переселение сотрудников и принимаются усиленные меры безопасности”, — говорится в документе, с которым ознакомились журналисты.

Добавим

С 12 февраля активизировались сообщения от западных стран с предупреждениями для граждан выехать из Украины. Это происходит на фоне усиления беспокойства, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти “в любое время”.

Кроме того, ряд авиакомпаний ранее принял решение прекратить полеты в Украину.

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