Світовий банк тимчасово евакуює співробітників з України та зупиняє місії – Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Світовий банк тимчасово вивозить співробітників з України і призупиняє відрядження співробітників в країну через напруженість на кордоні між Росією і Україною. Про це йдеться у внутрішній документації, з якою ознайомилося в понеділок агентство Reuters, передає УНН.
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Банк заявив, що уважно стежить за ситуацією, і його операції в Україні тривають.
"Головним пріоритетом Групи Світового банку є забезпечення безпеки наших співробітників та їх сімей. Відповідно до нашої політики евакуації, здійснюється тимчасове переселення співробітників і вживаються посилені заходи безпеки", — йдеться в документі, з яким ознайомилися журналісти.
Додамо
З 12 лютого активізувалися повідомлення від західних країн з попередженнями для громадян виїхати з України. Це відбувається на тлі посилення занепокоєння, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може відбутися "в будь-який час".
Крім того, низка авіакомпаній раніша прийняла рішення припинити польоти в Україну.