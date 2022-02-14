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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Світовий банк тимчасово евакуює співробітників з України та зупиняє місії – Reuters

Світовий банк тимчасово евакуює співробітників з України та зупиняє місії – Reuters

Київ • УНН

 • 26003 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Світовий банк тимчасово вивозить співробітників з України і призупиняє відрядження співробітників в країну через напруженість на кордоні між Росією і Україною. Про це йдеться у внутрішній документації, з якою ознайомилося в понеділок агентство Reuters, передає УНН.

Цитата

Банк заявив, що уважно стежить за ситуацією, і його операції в Україні тривають.

"Головним пріоритетом Групи Світового банку є забезпечення безпеки наших співробітників та їх сімей. Відповідно до нашої політики евакуації, здійснюється тимчасове переселення співробітників і вживаються посилені заходи безпеки", — йдеться в документі, з яким ознайомилися журналісти.

Додамо

З 12 лютого активізувалися повідомлення від західних країн з попередженнями для громадян виїхати з України. Це відбувається на тлі посилення занепокоєння, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може відбутися "в будь-який час".

Крім того, низка авіакомпаній раніша прийняла рішення припинити польоти в Україну.

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