Мировые цены на нефть выросли
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре в пятницу утром выросли в цене до 61,02 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,11%.
При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 56,37 доллара за баррель, прибавив 0,12%.
Напомним, РФ запретила экспорт нефти в Украину.
Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.