Мировые цены на нефть снизились
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре в четверг утром упали в цене до 58,21 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:04, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,19%.
При этом цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 52,50 доллара за баррель, потеряв 0,17%.
Напомним, РФ запретила экспорт нефти в Украину.
Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.