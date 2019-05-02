Мировые цены на нефть снизились
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле в четверг утром упали в цене до 72,00 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:01, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,25%.
При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 63,44 доллара за баррель, потеряв 0,25%.
Напомним, РФ запретила экспорт нефти в Украину.
Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.