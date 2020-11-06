Мировые цены на нефть упали
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе в пятницу утром в ходе торгов упали в цене до 39,78 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 2,81%.
При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 37,62 доллара за баррель, потеряв 3,02%.
Напомним, мировой рынок нефти 9 марта пережил "черный понедельник" - крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе. После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен - на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти.
12 апреля страны-члены ОПЕК+, в том числе РФ, договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии.