Мировые цены на нефть упали
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте в среду утром упали в цене до 64,36 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:05, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,20%.
При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 58,12 доллара за баррель, потеряв 0,19%.
Напомним, РФ запретила экспорт нефти в Украину.
Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.