Мировые цены на нефть продолжили рост
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре во вторник утром выросли в цене до 62,75 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:01, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,26%.
При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 58,07 доллара за баррель, прибавив 0,38%.
Напомним, РФ запретила экспорт нефти в Украину.
Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.