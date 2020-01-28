Мировые цены на нефть продолжили падение
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте во вторник утром упали в цене до 59,19 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:04, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,22%.
При этом цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 53,08 доллара за баррель, потеряв 0,11%.
Напомним, РФ запретила экспорт нефти в Украину.
Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.