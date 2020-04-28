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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 20483 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 54001 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 95133 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 104327 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130144 просмотра

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Свитолина провела стартовый поединок на виртуальном теннисном турнире

Свитолина провела стартовый поединок на виртуальном теннисном турнире

Киев  •  УНН

 • 14249 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Поединками группового этапа начался виртуальный теннисный турнир среди игроков WTA и ATP, передает УНН со ссылкой на сайт "Большого тенниса Украины".

Первая ракетка Украины Элина Свитолина встречалась с румынкой Сораной Кырстей. В начале встречи украинка захватила лидерство в два гейма, но уступила 2:4.

Кырстя оформила свою вторую победу в группе, ранее обыграв со счетом 3:0 Йоханну Конту.

Заметим, что из группы в следующий этап выйдут две лучшие теннисистки. Таким образом, Свитолина сохраняет шансы на продолжение борьбы.

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