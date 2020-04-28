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Світоліна провела стартовий поєдинок на віртуальному тенісному турнірі

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Поєдинками групового етапу розпочався віртуальний тенісний турнір серед гравців WTA і ATP, передає УНН з посиланням на сайт "Великого тенісу України".

Перша ракетка України Еліна Світоліна зустрічалася із румункою Сораною Кирстею. На початку зустрічі українка захопила лідерство в два гейми, але поступилася 2:4.

Кирстя оформила свою другу перемогу в групі, раніше обігравши з рахунком 3:0 Йоханну Конту.

Зауважимо, що з групи до наступного етапу вийдуть дві кращі тенісистки. Таким чином, Світоліна зберігає шанси на продовження боротьби.

Українські Національні Новини

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