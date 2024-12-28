Световая инсталляция "Дорога Жизни" из Ирпеня победила в престижном международном конкурсе
Киев • УНН
Проект «Дорога Жизни» на месте разрушенного Романовского моста в Ирпене одержал победу в конкурсе LIT Lighting Design Awards. Инсталляция стала частью масштабного проекта «Киевщина. Места памяти».
Созданная на месте разрушенного Романовского моста в Ирпене Киевской области световая инсталляция проекта "Дорога Жизни" одержала победу в одном из самых престижных международных конкурсов светового дизайна - LIT Lighting Design Awards со штаб-квартирой в Швейцарии. Международное сообщество признало этот проект лучшим в категории "Religious & Spiritual Site Lighting Design". Об этом на своей странице в Facebook рассказал начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.
Детали
Как указал Кравченко, этот конкурс является одним из самых престижных в сфере светового дизайна.
"В этом году, когда мы начали реализацию проекта "Киевщина. Места памяти" у нас была одна главная цель - создать что-то действительно особенное. То, что навсегда останется в памяти. Чтобы каждый почувствовал и понял, через что пришлось пройти жителям Киевщины во время российской оккупации. И то, что мы продолжаем проходить.
Выбрали 9 локаций для маршрута - места, где происходили самые трагические события. Одна из них - "Дорога Жизни". Инсталляция "Дорога Жизни" - о нашей несокрушимости. Красные нити, освещенные пульсирующим светом, соединяют части разрушенного моста, напоминая о шрамах войны, которые заживают, но остаются частью нашей истории", - написал Кравченко.
Он поблагодарил всех партнеров, которые присоединились к реализации этого уникального проекта. Прежде всего компанию Expolight.
Эта победа является важным достижением для Украины. Вместе мы вдохновляем мир, создаем новые достижения и показываем, что Киевщина - это не просто место на карте. Это сердце, которое бьется в ритме свободы, силы и надежды. Мы продолжим работать, чтобы "Киевщина. Места памяти" стала частью большой истории о силе нашего народа
Напомним,
В августе на Романовском мосту в Ирпене презентовали пилотный проект "Киевщина. Места памяти". Масштабный социальный проект разработала Киевская областная государственная администрация. Его лозунг - "Не отводи глаз. Смотри. Помни. Рассказывай".