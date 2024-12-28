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Световая инсталляция "Дорога Жизни" из Ирпеня победила в престижном международном конкурсе

Световая инсталляция "Дорога Жизни" из Ирпеня победила в престижном международном конкурсе

Киев  •  УНН

 • 15796 просмотра

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Проект «Дорога Жизни» на месте разрушенного Романовского моста в Ирпене одержал победу в конкурсе LIT Lighting Design Awards. Инсталляция стала частью масштабного проекта «Киевщина. Места памяти».

Созданная на месте разрушенного Романовского моста в Ирпене Киевской области световая инсталляция проекта "Дорога Жизни" одержала победу в одном из самых престижных международных конкурсов светового дизайна - LIT Lighting Design Awards со штаб-квартирой в Швейцарии. Международное сообщество признало этот проект лучшим в категории "Religious & Spiritual Site Lighting Design". Об этом на своей странице в Facebook рассказал начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН

Детали 

Как указал Кравченко, этот конкурс является одним из самых престижных в сфере светового дизайна. 

"В этом году, когда мы начали реализацию проекта "Киевщина. Места памяти" у нас была одна главная цель - создать что-то действительно особенное. То, что навсегда останется в памяти. Чтобы каждый почувствовал и понял, через что пришлось пройти жителям Киевщины во время российской оккупации. И то, что мы продолжаем проходить. 

Выбрали 9 локаций для маршрута - места, где происходили самые трагические события.  Одна из них - "Дорога Жизни". Инсталляция "Дорога Жизни" - о нашей несокрушимости. Красные нити, освещенные пульсирующим светом, соединяют части разрушенного моста, напоминая о шрамах войны, которые заживают, но остаются частью нашей истории", - написал Кравченко. 

Он поблагодарил всех партнеров, которые присоединились к реализации этого уникального проекта.  Прежде всего компанию Expolight. 

Эта победа является важным достижением для Украины. Вместе мы вдохновляем мир, создаем новые достижения и показываем, что Киевщина - это не просто место на карте. Это сердце, которое бьется в ритме свободы, силы и надежды. Мы продолжим работать, чтобы "Киевщина. Места памяти" стала частью большой истории о силе нашего народа

- заметил Кравченко. 

Напомним,

В августе на Романовском мосту в Ирпене презентовали пилотный проект "Киевщина. Места памяти". Масштабный социальный проект разработала Киевская областная государственная администрация. Его лозунг - "Не отводи глаз. Смотри. Помни. Рассказывай".

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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