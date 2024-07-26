В субботу, 27 июля, графики отключения света не будут работать до 17:00. Об этом заявили в ДТЭК, передает УНН.

Детали

Графики отключений на 27 июля. По указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться с 17:00 до 23:00 - заявили в ДТЭК.

Напомним

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, если не будет новых, масштабных повреждений энергостанций, то ситуация в энергосистеме будет иметь тенденцию к улучшению в следующие несколько недель.

Якщо не буде нових масштабних пошкоджень, то ситуація з енергетикою матиме тенденцію до покращення - "Укренерго"