Существенного сокращения количества получателей субсидий не будет - Розенко
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Правительство не примет никаких искусственных мер по сокращению количества получателей субсидий. Переоформление субсидий на следующий отопительный период будет происходить автоматически. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.
"Без существенного повышения уровня жизни людей, размера зарплат и пенсий говорить о том, что количество субсидиантов резко уменьшится не стоит", - заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.
По его словам, в неотапливаемый сезон количество людей, которые не получают субсидии, всегда меньше в связи с тем, что летом сокращаются объемы потребления газа.
П.Розенко напомнил, что для получателей субсидий их переоформления на следующий отопительный период будет происходить автоматически.
"У нас есть процедура переоформления субсидии. И это переоформление происходит автоматически без дополнительных обращений. Поэтому Минсоцполитики и местные государственные администрации должны переоформить субсидии для всех 7,5 млн семей", - отметил он.
Однако чиновник предположил, что гражданам, у которых вырастут доходы, могут уменьшить размер субсидии.
"Я не думаю, что в связи с этим будет какое-то существенное уменьшение количества субсидиантов, но у некоторых категорий граждан, у которых увеличились доходы, может несколько уменьшиться размер субсидии", - добавил вице-премьер-министр.
Как сообщал УНН 13 апреля, министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что до конца года потребность в субсидиях должна уменьшиться на треть.