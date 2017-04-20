Существенного сокращения количества получателей субсидий не будет - Розенко

"Без существенного повышения уровня жизни людей, размера зарплат и пенсий говорить о том, что количество субсидиантов резко уменьшится не стоит", - заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

По его словам, в неотапливаемый сезон количество людей, которые не получают субсидии, всегда меньше в связи с тем, что летом сокращаются объемы потребления газа.

П.Розенко напомнил, что для получателей субсидий их переоформления на следующий отопительный период будет происходить автоматически.

"У нас есть процедура переоформления субсидии. И это переоформление происходит автоматически без дополнительных обращений. Поэтому Минсоцполитики и местные государственные администрации должны переоформить субсидии для всех 7,5 млн семей", - отметил он.

Однако чиновник предположил, что гражданам, у которых вырастут доходы, могут уменьшить размер субсидии.

"Я не думаю, что в связи с этим будет какое-то существенное уменьшение количества субсидиантов, но у некоторых категорий граждан, у которых увеличились доходы, может несколько уменьшиться размер субсидии", - добавил вице-премьер-министр.

Как сообщал УНН 13 апреля, министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что до конца года потребность в субсидиях должна уменьшиться на треть.

Ранее Украина обязалась перед МВФ монетизировать субсидии.