Суттєвого скорочення кількості отримувачів субсидій не буде - П.Розенко
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Уряд не вживатиме жодних штучних заходів для скорочення кількості отримувачів субсидій. Переоформлення субсидій на наступний опалювальний період буде відбуватися автоматично. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Кабінету міністрів України.
"Без суттєвого підвищення рівня життя людей, розміру зарплат і пенсій говорити про те, що кількість субсидіантів різко зменшиться не варто", - заявив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.
За його словами, в неопалювальний сезон кількість людей, які не одержують субсидії, завжди менша у зв’язку з тим, що влітку скорочуються обсяги споживання газу.
П. Розенко нагадав, що для отримувачів субсидій їх переоформлення на наступний опалювальний період буде відбуватися автоматично.
"У нас є процедура переоформлення субсидії. І це переоформлення відбувається автоматично без додаткових звернень. Тому Мінсоцполітики і місцеві державні адміністрації мають перерахувати субсидії для всіх 7,5 млн родин", - зазначив він.
Проте посадовець припустив, що громадянам, у яких зростуть доходи, можуть зменшити розмір субсидії.
"Я не думаю, що у зв’язку з цим буде якесь суттєве зменшення кількості субсидіантів, але у деяких категорій громадян, у яких збільшились доходи, може дещо зменшитися розмір субсидії", - додав віце-прем’єр-міністр.
Як повідомляв УНН 13 квітня, міністр соціальної політики України Андрій Рева заявив, що до кінця року потреба в субсидіях має зменшитися на третину.
Раніше Україна зобов’язалась перед МВФ монетизувати субсидії.