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Столкновения под Печерским судом: полиция задержала по меньшей мере одного активиста

Киев • УНН

 • 22262 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Под Печерским судом, где сегодня должны произнести решение о мере пресечения пятому президенту Украины, нардепу Петру Порошенко, состоялось первое задержание, сообщает корреспондент УНН.

После того, как дважды произошли стычки между сторонниками Порошенко и правоохранителями, по меньшей мере один активист был задержан.

Корреспондент УНН успел зафиксировать момент задержания.

Ранее под судом дважды произошли схватки между митингующими и правоохранителями.

После того, как правоохранители якобы пытались отобрать у активистов бочки, которые те хотели использовать для разведения огня, на котором должны были согреть воду для чая и кофе, возникла толкотня. Со временем ситуация успокоилась. Но через несколько минут конфликт разгорелся с новой силой. Люди выразили недовольство действиями правоохранителей, которые в свою очередь заявляли о незаконности попыток установить палатки и раздавать напитки.

Пока официальных комментариев от полиции по ситуации нет. Также отсутствует информация о возможных задержаниях и пострадавших.

Однако, как удалось зафиксировать, в Печерский суд направили дополнительные силы.

Дополнение

Судья Печерского райсуда Киева Алексей Соколов выйдет из совещательной комнаты 19 января в 14:00 для оглашения решения по избранию меры пресечения пятому президенту Украины, нардепу Петру Порошенко.

Офис Генерального прокурора просил применить к пятому президенту Украины, нардепу Петру Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.

Контекст

Порошенко сообщено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций в уголовном производстве относительно преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "Л/ДНР". Пятого президента Украины вызвали 23 декабря в ГБР, однако он находился за границей.

6 января Порошенко сообщил, что 17 января вернется в Украину. Его адвокат утверждал, что есть постановление о задержании Порошенко для доставки в суд.

6 января Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество пятого президента Украины Петра Порошенко. В ГБР ожидали, что Порошенко изберут меру пресечения в день его возвращения — 17 января.

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