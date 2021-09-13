Соперник "Шахтера" по Лиге чемпионов впервые потерял очки в Серии А

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КИЕВ. 13 сентября. УНН. В рамках третьего тура итальянской Серии А состоялся поединок между действующим чемпионом "Интером" и "Сампдорией", сообщает УНН со ссылкой на сайты команд.

Детали

"Интер" дважды в матче выходил вперед благодаря голам Димарко и Лаутаро Мартинеса, но не сумел удержать преимущество. В "Сампдории" забивали Ёсида и Оджелло - 2:2.

Заканчивали матч подопечные Симоне Индзаги в меньшинстве - Стефано Сенси получил травму, а все замены к тому моменту тренер гостей уже использовал.

Состав "Интера": Ханданович, Дармиан, де Врэй, Шкриньяр, Димарко (Думфрис, 67), Перишич (Д'Амброзио, 54), Брозович (Видаль, 54), Чалханоглу (Сенси, 67), Барелла, Джеко, Мартинес (Корреа, 62).

Дополнение

Для чемпионов Италии это первая потеря очков в сезоне - в первых двух турах они победили. "Интер" является одним из противников "Шахтера" по Лиге чемпионов.

Украинские Национальные Новости

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