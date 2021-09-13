Суперник "Шахтаря" по Лізі чемпіонів вперше втратив очки в Серії А
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. У межах третього туру італійської Серії А відбувся поєдинок між чинним чемпіоном "Інтером" та "Сампдорією", повідомляє УНН з посиланням на сайти команд.
Деталі
"Інтер" двічі в матчі виходив вперед завдяки голам Дімарко та Лаутаро Мартінеса, але не зумів втримати перевагу. У "Сампдорії" забивали Йосіда та Оджелло – 2:2.
Закінчували матч підопічні Сімоне Індзагі в меншості - Стефано Сенсі отримав травму, а всі заміни до того моменту тренер гостей вже використав.
Склад "Інтера": Ханданович, Дарміан, де Врей, Шкріньяр, Дімарко (Думфріс, 67), Перішич (Д'Амброзіо, 54), Брозовіч (Відаль, 54), Хакан Чалханоглу (Сенсі, 67), Барелла, Джеко, Мартінес (Корреа , 62).
Доповнення
Для чемпіонів Італії це перша втрата очок в сезоні - у перших двох турах вони перемогли. "Інтер" є одним із супротивників "Шахтаря" по Лізі чемпіонів.