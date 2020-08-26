SuperCat, Animal ID и КЛУБ 4 ЛАПЫ начинают акцию #ОбєднаніЛюбовю, которая позволит украинцам перевести до 500 000 гривен на нужды животных из приютов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. С 27 августа 2020 года стартует акция #ОбєднаніЛюбовю, которая позволит каждому украинцу получить кешбэк при покупке любимых товаров для животных. В акции участвуют три социально ответственных бренда: SuperCat, Animal ID и КЛУБ 4 ЛАПЫ.
Для участия в акции найдите продукцию от брендов SuperCat и КЛУБ 4 ЛАПЫ со стикером в любой точке продажи. Под стикером расположен QR-код, который нужно отсканировать приложением Animal ID. После прохождения регистрации, система насчитывает кешбэк в виде баллов, которыми можно пополнить мобильный счёт или перечислить на помощь приютам.
Приюты, которым можно помочь за счёт кешбэк-системы:
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- · Приют “Сириус” — https://dogcat.com.ua/ru/page/pro-nas
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- · ЛКП “Лев” — https://lkplev.com/
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- · БФ “Happy Paw” — https://happypaw.ua/ua/shelter/dog
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Количество продукции, которая предусмотрена для акции, позволит сознательным украинцам передать до 500 000 гривен на помощь четырёхлапым жителям приютов.
“Команда SuperCat с радостью поддерживает акцию #ОбєднаніЛюбовю! Покупая наполнитель для своего любимца, участники акции могут помочь животным в приюте, которые нуждаются в этом. Помогать просто — главное желание. Это принцип, которым, мы руководствуемся уже семнадцать лет” — заявил лидер команды SuperCat Юрий Синица-старший.
“Animal ID гордится кешбэк-системой, которая была создана с такими социально ответственными брендами как SuperCat и КЛУБ 4 ЛАПЫ. Она позволит украинцам помогать большому количеству бездомных животных, покупая товары для собственных четырёхлапых и не тратя дополнительные средства.”
“Ещё одна инициатива, которая доказывает, что все мы #ОбєднаніЛюбовю к четвероногим. К тем, которые каждый день ждут нас дома, и тем, кому нужно больше любви и помощи. За каждый пост в соцсетях с хэштегом #ОбєднаніЛюбовю КЛУБ 4 ЛАПЫ передаёт 1 кг корма приютам, а теперь люди могут делать добро и физически покупая любимые рационы.”
SuperCat — супергерой в борьбе с запахом. Это качественный древесный наполнитель, который помогает миллионам владельцев котов ухаживать за своими любимцами.
Animal ID — международная онлайн-платформа для ответственных владельцев домашних животных. В международной базе животных уже зарегистрировано более 200 тысяч животных из 15 стран мира.
КЛУБ 4 ЛАПИ — премиальный корм для котов и собак от самого большого украинского производителя KORMOTECH. Через социальные инициативы бренд пропагандирует культуру ответственного отношения и гармоничного сосуществования с животными.
Скачать мобильное приложение “Animal ID — Безпека. Повага. Любов до домашніх тварин” можно по ссылке iOS или Android.