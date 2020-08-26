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SuperCat, Animal ID та КЛУБ 4 ЛАПИ розпочинають акцію #ОбєднаніЛюбовю, яка дозволить українцям перерахувати до 500 000 гривень на потреби тварин із притулків

Київ • УНН

 • 22240 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. З 27 серпня 2020 року стартує акція #ОбєднаніЛюбовю, яка дозволить кожному українцю отримати кешбек при купівлі улюблених товарів для тварин. В акції беруть участь три соціально відповідальних бренди: SuperCat, Animal ID та КЛУБ 4 ЛАПИ.

SuperCat, Animal ID та КЛУБ 4 ЛАПИ розпочинають акцію #ОбєднаніЛюбовю, яка дозволить українцям перерахувати до 500 000 гривень на потреби тварин із притулків

Для участі в акції потрібно знайти продукцію від брендів SuperCat та КЛУБ 4 ЛАПИ зі стікером у будь-якій точці продажу. Під стікером розміщено QR-код, який потрібно відсканувати додатком Animal ID. Після проходження реєстрації, система зараховує кешбек у вигляді балів, якими можна поповнити мобільний рахунок або передати на допомогу притулкам.

Притулки, яким можна допомогти за рахунок кешбек системи:

Кількість продукції, яка передбачена для участі в акції, дозволить свідомим українцям передати до 500 000 гривень на допомогу чотирилапим мешканцям притулків.

“Команда SuperCat радо підтримує акцію #ОбєднаніЛюбовю! Купуючи наповнювач для свого улюбленця, учасники акції можуть допомогти тваринам в притулку, які цього потребують. Допомагати просто — головне бажання. Це принцип, яким ми керуємось вже сімнадцять років” — зазначив лідер команди SuperCat Юрій Синиця старший.

“Animal ID пишається кешбек системою, яка була створена із такими соціально відповідальними брендами як SuperCat та КЛУБ 4 ЛАПИ. Вона дозволить українцям допомогти великій кількості безпритульних тварин, купуючи товари для власних чотирилапих і не витрачаючи додаткові кошти.”

“Ще одна ініціатива, яка доводить, що всі ми #ОбєднаніЛюбовю до чотирилапих. До тих, які щодня чекають дома, і тих, хто потребує трішки любові і допомоги. За кожен допис в соцмережах із хештегом #ОбєднаніЛюбовю КЛУБ 4 ЛАПИ передає 1 кг корму притулкам, а тепер і купуючи фізично улюблені раціони можна робити добро.”

SuperCat — супергерой у боротьбі з запахом. Це якісний деревний наповнювач, який допомагає мільйонам власників котів доглядати за своїми улюбленцями.

Animal ID — міжнародна онлайн-платформа для відповідальних власників домашніх тварин. У міжнародній базі тварин вже зареєстровано понад 200 тисяч тварин з 15 країн світу.

КЛУБ 4 ЛАПИ — преміальне харчування для котів та собак від найбільшого українського виробника KORMOTECH. Через соціальні ініціативи бренд пропагує культуру відповідального ставлення та гармонійного співіснування з тваринами.

Завантажити мобільний додаток Animal ID — Безпека. Повага. Любов до домашніх тварин можна за посиланнями для iOS або Android.

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