Сумская область: оккупанты нанесли ракетный удар по Краснопольской общине
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Российские оккупанты сегодня, 12 ноября, около 15:00 нанесли ракетный удар по Краснопольской общине. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.
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"Вражеский гвитнокрыл с территории рф направил на пограничные 15 неуправляемых ракет. К счастью, обошлось без жертв и разрушений", - отметил Живицкий.
Напомним
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