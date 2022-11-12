Сумская область: оккупанты нанесли ракетный удар по Краснопольской общине

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КИЕВ. 12 ноября. УНН. Российские оккупанты сегодня, 12 ноября, около 15:00 нанесли ракетный удар по Краснопольской общине. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.

Цитата

"Вражеский гвитнокрыл с территории рф направил на пограничные 15 неуправляемых ракет. К счастью, обошлось без жертв и разрушений", - отметил Живицкий.

Напомним 

Россияне дважды обстреляли Хотинскую общину в Сумской области.

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