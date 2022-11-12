Сумська область: окупанти завдали ракетного удару по Краснопільській громаді
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Російські окупанти сьогодні, 12 листопада, близько 15:00 завдали ракетного удару по Краснопільській громаді. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає УНН.
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"Ворожий гвитнокрил із території росії спрямував на прикордоння 15 некерованих ракет. На щастя, обійшлося без жертв та руйнувань", - зазначив Живицький.
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