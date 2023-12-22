Сумщина: армейцы рф атаковали регион 16 раз в течение суток

Российские военные обстреляли шесть общин в приграничье Сумщины. В общем осуществили 16 обстрелов. В регионе зафиксировали 112 взрывов в течение суток. Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает УНН.

В течение дня россияне совершили 16 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 112 взрывов. Обстрелам подверглись Белопольская, Краснопольская, Миропольская, Эсманская, Середино-Будская, Дружбовская громады. - рассказали в ОВА.

Детали

В ОВА сообщили по состоянию на 21:00 по данным ОВА по состоянию на 21:00 обстрелы фиксировали в следующих регионах.

Эсманская громада: враг бил из минометов (14 взрывов).

Белопольская громада: были обстрелы из ДШК, минометов (10 взрывов) и артиллерии (4 взрыва).

Краснопольская громада: с территории рф осуществлены артобстрелы (26 взрывов), обстрелы из РСЗО (20 взрывов) и минометов (12 взрывов).

Миропольская громада: 14 мин сбросили россияне на территорию общины.

Середино-Будская громада: зафиксировано 6 взрывов из минометов.

Дружбовская громада: осуществлен минометный обстрел (6 взрывов). Информации о пострадавших и разрушениях в областном совете не сообщили.

Напомним

Накануне на Сумщине также не обошлось без обстрелов. Грабители выпустили 86 снарядов, и в целом атаковали регион 24 раза.

Россия выпустила 86 снарядов по Сумской области, обстреляв 8 общин