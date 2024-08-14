Сухо и до 31° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
14 августа в Украине ожидается сухая погода с северо-западным ветром 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 22-27°, на юге и Закарпатье до 31°. В Киеве ночью 12-14°, днем 24-26°.
В Украине сегодня ожидается сухая погода. Температура днем 22-27°, на юге и Закарпатье до 31°. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 14 августа без осадков.
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 9-14°, днем 22-27°; на Закарпатье и в южной части ночью 12-17° (на побережье морей до 21°), днем 26-31°.
В Киевской области
Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 22-27°; в Киеве ночью 12-14°, днем 24-26°.
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