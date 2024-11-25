Судью Ивана Тулика с двойным гражданством уволили с должности на Закарпатье

25 ноября 2024 года Первая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия приняла решение о временном отстранении судьи Раховского районного суда Ивана Тулика от исполнения обязанностей судьи. Об этом сообщает Высший совет правосудия, передает УНН.

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Это решение принято на основании дисциплинарного производства, в рамках которого было вынесено представление об увольнении Тулика с должности судьи.

Согласно требованиям украинского законодательства, с момента принятия решения о применении дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении, судья автоматически отстраняется от правосудия до принятия окончательного решения Высшим советом правосудия относительно его дальнейшей судьбы. Отстранение будет продолжаться до принятия решения об увольнении или отмены приказа Дисциплинарной палаты.

По информации от журналиста Виталия Глаголы, Высший совет правосудия принял данное решение из-за наличия у судьи гражданства Румынии, что было подтверждено Службой безопасности Украины.

Это не первый случай, когда Тулик оказывается в центре скандала. В 2021 году его признали виновным во взяточничестве и приговорили к шести годам заключения. Однако наказание сначала было снижено, а впоследствии - отменено. После этого, в апреле 2024 года, Тулик вернулся к исполнению обязанностей, но теперь окончательно лишился своей должности.

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