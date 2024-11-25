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Эксперт: судья Высшего антикоррсуда с помощью коллег "выбила" из государства более полумиллиона гривен, хотя суд должен беречь государственные деньги

Эксперт: судья Высшего антикоррсуда с помощью коллег "выбила" из государства более полумиллиона гривен, хотя суд должен беречь государственные деньги

Киев  •  УНН

 • 7632 просмотра

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Судья ВАКС Екатерина Сикора через суд получила 505 тысяч гривен компенсации за ограничение зарплаты во время карантина. НАПК подозревает судью в незаконном обогащении, а эксперты указывают на опасный прецедент для бюджета.

Судья Высшего антикоррсуда Екатерина Сикора, которую НАПК подозревает в незаконном обогащении, через суд "выбила" себе из бюджета полмиллиона гривен. В общем, Высший антикоррупционный суд вредит Украине на миллионы, хотя должен беречь государственные деньги. Об этом написал политический эксперт Олег Постернак, передает УНН.

"Судья ВАКС через коллег отжала у государства полмиллиона гривен. Екатерина Сикора, которую НАПК подозревает в незаконном обогащении (!), через суд "выбила" себе из бюджета полмиллиона гривен. Это открытая информация, отраженная в декларации судьи. Так, "служительница фемиды" решила, что Кабмин незаконно ограничил многотысячные зарплаты топ-чиновникам и судьям в эпидемию коронавируса в 2020 году. Теперь 505 тысяч должны пойти условно не на закупку дронов для ВСУ, а в карман судьи ВАКС", – написал Постернак.

По мнению эксперта, это противоречит основной функции ВАКС, призванной охранять государственные средства от посягательства другими.

"Высший антикоррупционный суд вредит Украине на миллионы, хотя должен был беречь государственные деньги. В сети появляется много информации, что его сотрудники "осваивают" государственные деньги, показывая пример, как можно "раздевать" страну. По убеждению юристов, судья Сикора создала опасный прецедент: теперь тысячи чиновников и судей положат себе в карманы "недозаработанные" в ковид миллионы гривен. Будуть тянуть из бюджета воюющей страны", – подчеркнул он.

Он напомнил, что это обогащение только один из немногих скандалов вокруг ВАКС.

"Буквально недавно появилась информация о судье Маркияне Галабале, который незаконно получил служебное жилье и еще ряд сведений не указал в декларации (об этом пишет в своем тг-канале адвокат Ростислав Кравец). Другой судья Высшего антикоррсуда – Виталий Крикливый, замеченный в махинациях с жильем с помощью своей жены, которая по совпадению – тоже судья ВАКС! Об этом писал адвокат-волонтер Артем Крикун-Труш в своей колонке на УП", – сообщил Постернак.

По его мнению, НАБУ и САП закрывают на все это глаза, пока ВАКС штампует дела по их заказу. В итоге Высший антикоррсуд становится все более зависимым от детективов и прокуроров в обмен на роскошную жизнь.

"Пока это продолжается, такая деятельность треугольника НАБУ-САП-ВАКС наносит все больше ущерба государству: пострадавшие от их действий все чаще обращаются в Европейский суд по правам человека и выигрывают у Украины немалые суммы. В целом Украина ежемесячно выплачивает от 100 до 200 тыс. евро по решениям ЕСПЧ. Только за прошлый год было выплачено более 2 млн евро. И сейчас есть угрожающая тенденция к росту сумм выплат. Всё это деньги, которые недополучит ВСУ", – резюмировал эксперт.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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