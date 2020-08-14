Судовладелец Delfi запрещает поднимать танкер

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 83876 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102062 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126946 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107476 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127513 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101301 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102124 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104058 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101962 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101509 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Судовладелец Delfi запрещает поднимать танкер

Судовладелец Delfi запрещает поднимать танкер

Киев  •  УНН

 • 91701 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Судовладелец затонувшего в Одессе танкера Delfi подал иск в суд с требованием запретить поднимать танкер, сообщает УНН со ссылкой на источники в суде.

Иск подан в Хозяйственный суд Киева. Судовладелец требует от государства не делать относительно его танкера никаких мер.

Указанные действия могут свидетельствовать о попытке заблокировать поднятие танкера, за которое в августе взялось государство после ряда неудачных попыток судовладельца.

В УНН сообщалось, что сейчас вопросом поднятия танкера занимаются две авторитетные компании одесситов "Бруклин-Киев" и "Краншип", которые предложили свою бесплатную помощь государству.

Также напомним, судовладелец Delfi должен был поднять танкер до 1 апреля, но в процесс вклинилась Генпрокурор, которая продолжила ему срок. Последняя неудачная попытка поднять танкер была в конце июля, когда оборвались тросы.

Между тем эксперты не понимают, почему судовладелец Delfi все еще предъявляет претензии к государству, вместо того, чтобы понести наказание за содеянное.

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