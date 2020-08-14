Судовладелец Delfi запрещает поднимать танкер
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Судовладелец затонувшего в Одессе танкера Delfi подал иск в суд с требованием запретить поднимать танкер, сообщает УНН со ссылкой на источники в суде.
Иск подан в Хозяйственный суд Киева. Судовладелец требует от государства не делать относительно его танкера никаких мер.
Указанные действия могут свидетельствовать о попытке заблокировать поднятие танкера, за которое в августе взялось государство после ряда неудачных попыток судовладельца.
В УНН сообщалось, что сейчас вопросом поднятия танкера занимаются две авторитетные компании одесситов "Бруклин-Киев" и "Краншип", которые предложили свою бесплатную помощь государству.
Также напомним, судовладелец Delfi должен был поднять танкер до 1 апреля, но в процесс вклинилась Генпрокурор, которая продолжила ему срок. Последняя неудачная попытка поднять танкер была в конце июля, когда оборвались тросы.
Между тем эксперты не понимают, почему судовладелец Delfi все еще предъявляет претензии к государству, вместо того, чтобы понести наказание за содеянное.