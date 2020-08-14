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Судновласник Delfi забороняє піднімати танкер

Судновласник Delfi забороняє піднімати танкер

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Судновласник затонулого в Одесі танкера Delfi подав позов до суду з вимогою заборонити піднімати танкер, повідомляє УНН із посиланням на джерела у суді.

Позов подано до Господарського суду Києва. Судновласник вимагає від держави не робити відносно його танкера ніяких заходів.

Зазначені дії можуть свідчити про спробу заблокувати підняття танкера, за яке у серпні взялася держава після низки невдалих спроб судновласника.

В УНН повідомлялося, що зараз питанням підняття танкера займаються дві авторитетні компанії одеситів "Бруклін-Київ" і "Краншип", які запропонували свою безкоштовну допомогу державі.

Також нагадаємо, судновласник Delfi повинен був підняти танкер до 1 квітня, але у процес вклинилася Генпрокурор, яка продовжила йому термін. Остання невдала спроба підняти танкер була у кінці липня, коли обірвалися троси.

Тим часом експерти не розуміють, чому судновласник Delfi все ще висуває претензії до держави, замість того, щоб понести покарання за скоєне.

Українські Національні Новини

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